Heidi Klum: Das erste offizielle Hochzeits-Foto ist da!

Na endlich! Am vergangen Samstag gaben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz auf einer Jacht vor Capri das Jawort! Nun teilt das Topmodel das erste Foto ihrer Hochzeit mit ihren Fans!

Heidi Klum: Enthüllt! Deshalb fehlte Papa Günther bei der Hochzeit

Heidi Klum postet erstes Hochzeitsbild!

Via lässt nun die süße Bombe platzen und teilt mit ihren Fans das erste Foto ihrer Traumhochzeit mit ! So postet sie ein Bild, auf dem sie in ihrer Traumrobe mit Tom unter einem Meer aus Blumen steht und sich die beiden verliebt küssen. Ein wahrer Traumschnappschuss! Doch damit nicht genug! Während nach der Hochzeit immer wieder darüber spekuliert wurde, ob Heidi den Nachnamen von Tom annimmt, verschafft Heidi mit dem Foto Klarheit. So kommentiert sie: "We did it! Mr.&Mrs. Kaulitz." Heidi hat also den Namen ihres Liebsten angenommen und hört ab sofort auf den Namen Klaulitz. Das so ein Schnappschuss von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Heidis Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Bild deutlich wird, hat Heidi damit bei ihrer Community voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Alles Liebe und Gute! Super schönes Kleid" sowie "Mega schön! Glückwunsch!" Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob uns Heidi in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Hochzeits-Bildern versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

LOVE, LOVE, LOVE: Bei Heidi stehen alle Zeichen auf LIEBE: