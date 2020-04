Heidi Klum: Das ist ihr Diät-Geheimnis!

ist in Topform! Doch wie hält sich das Model eigentlich fit? Vor allem bei ihrer Ernährung ist Heidi absolut diszipliniert!

Heidi Klum hat sich an gesundes Essen gewöhnt

Seit Jahren ist Heidi Klum aus dem Model-Business nicht wegzudenken. Doch hinter Heidis perfekten Aussehen steckt auch viel Arbeit! Besonders was ihre Ernährung anbelangt, musste sich Heidi zu den Anfängen ihrer Karriere sehr disziplinieren. Doch mittlerweile hat sie den Dreh dafür perfekt raus und kann gesundes Essen einwandfrei in ihren Alltag integrieren. So erklärt die nun gegenüber "Red": "Es gibt so eine Riesenauswahl. Entscheide dich einfach für die richtigen Dinge." Doch was landet bei Heidi auf dem Teller und was nicht?

Heidi hat einen Ernährungsplan

Schon vor einigen Jahren gab Heidi bereits einen kleinen Einblick in ihre Ernährung. So berichtete die Blondine, dass ihr Diätplan aus Protein-Shakes, Salat, Gemüse, Geflügel und mageres Fleisch stehen. Weniger häufig isst sie hingegen Kohlenhydraten und Obst. Ebenfalls ergänzt sie, dass sie ihre Essen in fünf Mahlzeiten am Tag aufteilen würde. Eigentlich gar nicht so schwer, oder?

