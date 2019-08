Heidi Klum: So umwerfend ist ihr Hochzeitskleid!

Was für ein Traum in Weiß!

Am gestrigen Samstag war es soweit: Auf einer Luxus-Yacht vor der italienischen Insel Capri schipperten und in ihr frischangetrautes Eheglück.

Die Gäste der Promi-Hochzeit konnten dabei über üppigen Blumenschmuck und einen Bräutigam ganz in Weiß staunen - doch in dieser wolkigen Traumrobe stahl die strahlende Braut allen die Show!

Hier kommt die Braut: Heidi Klum heiratet in schulterfreiem Romantik-Dress

Wie Fotografen in einigen Schnappschüssen der Braut auf dem Weg zu ihrem Tom festhielten, präsentierte sich Heidi Klum an ihrem großem Tag in einem ausladenden, über und über mit Blumenornamenten bestickten Traum in Weiß.

Mit Yacht-tauglichem offenem Haar schritt Heidi in dem schulterfreien Kleid die Treppe hinunter, und krönte ihren Hochzeitslook während der Trauung dazu noch mit einem Schleier.

Das romantische Jawort: Heidi Klum heiratet Tom Kaulitz. Foto: dpa

Wie auf einigen Schnappschüssen des Hochzeitsspektakels zu sehen ist, blieb ein anderes Braut-Accessoire dagegen zuhause: So feierte Heidi Klum ebenso wie ihr Schatz Tom Kaulitz scheinbar barfuß in ihr Jawort hinein!