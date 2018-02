Heidi Klum: Das sind ihre neuen Pläne!

Bei "Germany's next Topmodel" ist Heidi Klum nicht mehr wegzudenken. Die Model-Mama sorgt nun für eine Überraschung, denn sie hat ganz neue Pläne!

Der Beginn der Staffel wurde in der Dominikanischen Republik gedreht. In der mKaribrik mussten die Kandidatinnen beweisen, was sie drauf haben und sich dem harten Urteil von Heidi Klum stellen.

Erstmals Curvy Models bei GNTM

Heidi Klum will bei GNTM diesmal einiges anders machen und die Show erstmals für Curvy Models öffnen - das gab es bisher noch nie! "Ja – wir gehen den Trend, den die Fashion-Industrie uns vorsetzt, mit. Vorher gab es dafür keine Nachfrage. Man hat nie ein Model mit Kurven auf dem Titel der Vogue, zum Beispiel, gesehen wie erst kürzlich Ashley Graham. Höchstens mit einer Schauspielerin, aber kein Model. Das finde ich natürlich super", erklärt Heidi Klum gegenüber dem Kölner "Express".

Und weiter: "Wir hätten vorher auch hübsche Mädchen mit tollen Kurven gehabt, aber keiner wollte sie auf dem Laufsteg sehen. Jetzt sagen die Designer: Das ist okay. Deshalb können wir da jetzt auch mitmachen." Die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" startet am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.