Heidi Klum: Pikante Details zu ihrem Sexleben enthüllt!

Oh, là, là! Das sind definitiv heiße Neuigkeiten von Topmodel Heidi Klum! Während in den letzten Tagen vor allem Heidis heiße Fotos mit Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz für reichlich Aufsehen sorgten, scheint nun ein neues Gerücht über Heidis Sexleben, alle pikanten Schnappschüsse des Models in den Schatten zu stellen...

Heidi Klum knutscht NACKT mit Tom Kaulitz im Liebesurlaub!

Heidi Klum: Pikate Sex-Details

Das Heidi sich definitiv nicht verstecken muss, wird auf jedem ihrer Fotos ersichtlich. Immer wieder begeistert sie ihre Fans mit Schnappschüssen die zeigen: Die hübsche Blondine ist auch als 44-Jährige vierfach Mama immer noch ein wahrer Jungbrunnen. Wie jetzt allerdings bekannt wurde, soll ihr jugendliches Aussehen nicht von ungefähr kommen. Sie habe dafür sogar ein ganz bestimmtes "Geheimrezept": Sex! So soll ein "Insider" gegenüber "National Enquirer" berichtet haben: "Heidi glaubt, dass ihre Gesundheit und ihr gutes Aussehen komplett davon abhängt, wie oft sie Sex hat." Ebenfalls soll er hinzugefügt haben: "Heidi hat eine Tabelle, wie oft am Tag ihre Männer ihre Bedürfnisse befriedigen". Doch was ist dran an den Gerüchten?

Heidi Klum: Ist Sex ihr Geheimnis?

Ob Heidis Schönheits-Geheimnis wirklich Sex ist, ist nicht bekannt. Das Topmodel äußerte sich bis jetzt noch nicht zu den "wilden" Behauptungen des angeblichen "Insiders". Allerdings ist es eher zweifelhaft, ob er das Topmodel wirklich so gut kennt, dass sie ihr Sexleben mit ihm teilt. Fakt ist jedoch: Egal ob Heidi ihre Schönheit aus Sex gewinnen sollte oder nicht, die vierfach Mama kann absolut stolz auf ihren Körper sein!