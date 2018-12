Heidi Klum & Tom Kaulitz: Baby-News wurden endlich bestätigt!

Reddit this

Kein Wunder: Die beiden legen wirklich den Beziehungs-Turbo ein, können kaum je die Finger von einander lassen. Und seit dieser Woche verdichten sich die Hinweise immer mehr: Die beiden wurden beim gemeinsamen Baby-Shopping erwischt, und immer wieder halten er oder sie die Hand auf ihren Bauch. Weite Kleidung trägt Heidi in letzter Zeit sowieso ausschließlich. Ist da also tatsächlich ein Baby unterwegs? Nun packt auch noch ein Insider auch und bestätigt, was alle vermutet haben!

Heidi Klum: Baby-Sensation mit 45!

Gegenüber dem "Nationa Enquirer" plauderte eine Quelle aus: "Heidi will noch ein weiteres Kind, bevor es zu spät ist." Und offenbar hat sie als Vater von Baby Nr. fünf auserkoren. "Sie sieht nicht, warum es nicht mit Tom sein sollte. Heidi ist klar, dass ein Baby zu haben ein großer Schritt ist, aber das Leben ist kurz, und sie sieht keinen Grund, zu warten, besonders in ihrem Alter."

Heidi und Tom wollen offenbar Eltern werden

hat aus ihrer Ehe mit drei Kinder, aus einer vorhergegangenen Beziehung mit Flavio Briatore stammt Tochter Leni. Das fünfte soll nun von Tom sein - das steht für Heidi anscheinend fest. "Jetzt hat sie endlich einen Mann gefunden, der ein Kind genauso sehr will wie sie. Sie kann sich vorstellen, mit Tom sesshaft und alt zu werden." Für den 28-jährigen Tom Kaulitz wäre es allerdings das erste Kind.

Über Toms Liebesleben vor Heidi Klum ist wenig bekann. Seit er mit der GNTM-Chefin zusammen ist, hat sich das allerdings schlagartig geändert. Sie versäumt keine Gelegenheit, um ein Liebes-Selfie zu veröffentlichen. Daran wird sich der " "-Star wohl gewöhnen müssen, wenn er mit der offenherzigen Heidi zusammenbleibt. Und wenn jetzt tatsächlich das Baby kommt, bleiben die beiden wohl sogar auf ewig verbunden...