Heidi Klum: Die Po-Show geht wieder los

Das Topmodel postete jetzt ein besonders freizügiges Bild aus ihrer "Intimate"-Dessouskollektion. "Ich liebe es, kess zu sein", schrieb sie dazu. Allerdings sieht man auf dem Foto weniger Dessous als nackte Haut.

Wovon die Fans jedoch gerne mehr gesehen hätten, sind Kurven. Selten sah man so deutlich wie auf diesem Bild, wie sehr die GNTM-Chefin wirklich abgenommen hat in den letzten Monaten. Ihr Po ist jedenfalls extrem flach - und das kritisieren auch die Follower. "Kein Arsch", "Du bräuchtest einen Hintern", "Sie isst nichts", "Dein Arsch ist so flach", lauten die Kommentare.