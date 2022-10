Heidi Klum: Die Trennung ist unumgänglich! Sie will ihn nicht mehr sehen

Sie strahlen glücklich in die Kamera, Heidi eingerahmt von ihrem Schatz und ihrer Mama. Es ist der erste Familienschnappschuss seit einer gefühlten Ewigkeit, doch einer war bei der Familien-Reunion augenscheinlich nicht willkommen: Modelpapa Günther, dem seine Tochter den zähen und bösen Streit um die Markenrechte am Namen seiner Enkelin Leni offensichtlich noch immer nicht verzeihen kann. Dabei hatte Günther doch klein beigegeben und den Zwist endlich ad acta gelegt. Doch während Heidis Älteste das Kriegsbeil begraben und ihren Opa im Frühjahr in Düsseldorf besucht hat, bleibt Heidi stur, verwehrt ihrem einst so geliebten Vater weiterhin scheinbar jeden Kontakt – wie es aussieht auch den zu ihren minderjährigen Kindern. Über Social Media versucht Klum senior immer wieder verzweifelt, mit seinen Enkeln wenigstens virtuell in Verbindung zu bleiben. Und er wird nicht jünger, wirkte in letzter Zeit gesundheitlich angeschlagen.