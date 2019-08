Heidi Klum: Diesen Beauty-Tipp gibt sie ihren Töchtern

Reddit this

Für ihre strahlende Haut wird Heidi Klum von vielen Fans bewundert. Besonders cool: Ihre besten Beauty-Tipps sind so einfach, dass jeder sie befolgen kann!

hat so manch einen -Trick auf Lager. Das Model sieht einfach immer umwerfend aus und weiß, wie man sich perfekt in Szene setzt. Doch die 46-Jährige steht auch auf Natürlichkeit.

Heidi Klum: Wow! So teuer ist das Mini-Kleid des Topmodels!

Heidis Beauty-Tipp

In einem Interview mit „E! “ verrät sie, dass sie ein paar einfache Schritte befolgt, um frisch auszusehen. Feuchtigkeitspflege und Peelings stehen bei ihr ganz oben auf der Liste. Und natürlich Sonnenschutz! „Ich liebe die Sonne und bin überzeugt, dass es gut ist, Vitamin D zu tanken, aber man muss wirklich Sonnenschutz tragen“, so Heidi.

Privat verzichtet die Model-Mama auch gerne mal auf Schminke. Diesen Rat gibt sie auch ihren beiden Töchtern. „Wenn meine Töchter mit dem ganzen Make-Up spielen, sage ich immer: 'Ihr seid schön, so wie ihr seid. Ihr müsst nicht schichtenweise Make-Up auftragen. Es ist schön, wenn man eure Haut sehen kann'. In der heutigen Zeit wird so viel mit Make-Up gemacht. Dieses ganze Schattieren und Contouring."

Wenn es nach Heidi geht, können ihre beiden Lieblinge darauf getrost verzichten...