Heidi Klum: Dieser Mann macht sie jetzt glücklich!

Was für ein Déjà-vu! Vor knapp 16 Jahren wurde Heidi Klum von Thomas Gottschalk als Model entdeckt. Jetzt sind die beiden wieder vereint. Und Heidi Klum strahlt happy wie schon lange nicht mehr!

Heidi Klum: Thomas Gottschalk bringt sie zum Strahlen

Bei Instagram postet Heidi Klum selbst ein Boomerang, dass sie zusammen mit Thomas Gottschalk zeigt. Da schwelgt das Model natürlich gleich in Erinnerungen. "1992 wurde ich bei Dir entdeckt Lieber Thomas Gottschalk. Es ist immer wieder schön Dich zu sehen", schreibt sie glücklich dazu. Zu welchem Anlass sich die Zwei getroffen haben, bleibt aber ihr Geheimnis.

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Dez 28, 2017 um 5:28 PST

Heidi Klum: Liebescomeback mit Vito Schnabel?

In der Vergangenheit sorgte Heidi Klum mit der Trennung von Vito Schnabel für Schlagzeilen. Aktuell häufen sich Gerüchte, dass die beiden sich wieder näher kommen. Ob was dran ist? Wer weiß! Sicher ist aber, dass Vito nicht der einzige Mann ist, der es schafft Heidi Klum so zum Lächeln zu bringen!