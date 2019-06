Heidi Klum: Dieser zuckersüße Schnappschuss ist eine Sensation!

Reddit this

Na das ist mal eine Sensation! Das Heidi Klum via Social Media gerne mal mit ihren Fans ein paar Eindrücke aus ihrem Leben teilt, ist definitiv nichts Neues. Ihr neuster Post sorgt nun allerdings für ganz besonders viel Aufsehen...

Heidi Klum postet Bild aus der Vergangenheit

Via teilt Heidi nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, der definitiv Seltenheitswert besitzt. Der Grund: Das Foto zeigt Heidi im zarten Alter von 22 Jahren. Erst vor einigen Tagen feierte das Topmodel ihren 46. Geburtstag. Das Bild liegt somit ganze 24 Jahre zurück! Was für ein Hammer-Einblick in Heidis Vergangenheit, der von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt...

Heidis Fans sind begeistert

Wie unter dem Foto der Model-Mama deutlich wird, hat Heidi damit bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Für mich bist du eine der schönsten und humorvollsten Frauen auf der Welt" sowie "Eine schöne Frau wird nicht älter, nur besser Heidi". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob uns Heidi in nächster Zeit mit noch mehr Bildern aus ihren süßen Zwanzigern versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!