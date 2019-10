Heidi Klum: DIESES Foto lüftet ihr süßes Geheimnis!

Bei und ist ordentlich was los! Erst vor knapp zwei Monaten gaben sich die beiden vor Capri das Jawort und ließen damit alle Fan-Herzen höher schlagen. Nun der nächste Grund zur Freude...

Bill Kaulitz: Schock-Video aufgetaucht!

Heidi Klum sorgt für Spekulationen

Seit der Ehe-Schließung von Heidi und Tom wird immer wieder darüber spekuliert, ob Heidi den Nachnamen ihres Liebsten angenommen hat. Auch eine Meldung, dass Heidi eine Namensänderung nach der Hochzeit beantragt hat, sorgte bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen. Offiziell bestätigt wurde dies weder von Heidi, noch von Tom - bis jetzt! Ein jetzt aufgetauchtes Foto könnte nun nämlich das Namens-Geheimnis lüften...

Heidi lässt die Bombe platzen

Via " " teilt Heidi nun ein Foto mit ihren Fans, welches die Namens-Gerüchteküche erneut zum Bordeln bringt. Der Grund: Heidi trägt auffällige Kreolen, in denen der Name "Klaulitz" prangt. Dazu kommentiert die : "KAULITZ". Ist das die offizielle Bestätigung, dass Heidi jetzt Kaulitz heißt? Ihre Fans sind jedenfalls wieder ordentlich am Rätseln: "Ist Kaulitz jetzt dein Nachname und Klum nur noch für's Business?" Ob Heidi wohl demnächst ein offizielles Statement dazu abgibt? Wir können gespannt sein...

Oh je! Traurige Nachrichten von Heidi und ihrer Tochter Leni: