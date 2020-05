Heidi Klum: Drama nach dem GNTM-Finale! Sie steht vor einem Scherbenhaufen

Man soll bekanntlich aufhören, wenn’s am schönsten ist. Nur: Diesen Punkt hat Heidi (46) schon längst überschritten! Diesmal also hat Jacky Wruck bei „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen. Aber wie immer ist das im Grunde völlig egal, denn vermutlich sieht man sie eh nie wieder. Ein Topmodel wurde auch nach 15 Jahren noch nicht gefunden… Auch deshalb kann sich vermutlich kaum jemand noch so richtig für das Castingformat begeistern – außer Heidi selbst, die diesmal Coronabedingt per Liveschalte aus Los Angeles zugegen war.

Ansonsten suchte man international bekannte Gesichter allerdings vergebens. Was wohl auch an den von Jahr zu Jahr schlimmer werdenden Fremdschäm-Momenten liegen könnte: Live-Hochzeiten, Stripper-Auftritte und Heidis Duracell-Hasen-Habitus machten aus den Finalshows peinliche Lachnummern. Welcher deutsche Promi oder gar internationale Star will sich da schon aufs Glatteis wagen? Vielleicht war das auch der Grund, weshalb man „GNTM“-Fotografen Christian Anwander als Ersatz-Moderator ins Berliner Studio gesetzt hat: weil alle erfahrenen -Größen schon bei zwei auf den Bäumen waren? Die Netzgemeinde war sich jedenfalls weitgehend einig: „Absolut keine gute Wahl“, so das Urteil der User.

Kann Heidi Klum nicht loslassen?

Selbst ehemalige „GNTM“-Kandidatinnen tun sich offenbar mittlerweile schwer, der Show noch mit Sympathie zu begegnen: Beim Walk der ehemaligen Kandidatinnen stakste auch hier nur die zweite Garde über den Laufsteg – erfolgreiche Absolventinnen wie (23) oder Céline Bethmann (21) suchte man vergebens … Dafür wird Recycling andernorts umso größer geschrieben: Teile der Bühnendeko werden schon seit Jahren mehrfachverwertet, wie ein Insider bestätigt. Auch da die Frage: Fällt denen nix Neues mehr ein? Oder soll gespart werden? Das Resümee des Abends war im Netz jedenfalls vernichtend: „War das jetzt das Finale von #gntm oder eine Episode der Power Rangers?“, spottete etwa ein Zuschauer via Twitter. Und ein anderer fragte ironisch: „Wo krieg ich das Zeug her, das die ,GNTM‘-Redaktion geraucht hat?“

Heidi Klum: Fiese Attacke von Vater Günther!

Doch Heidi hat für Kritik kein Ohr. Im Gegenteil: Sie scheint der Show einfach kein Ende gönnen zu wollen – und versucht verzweifelt, sich dem Zeitgeist anzunähern. Koste es, was es wolle. Mittlerweile wird ein Personality-Award vergeben, damit es bei der Show nicht mehr nur um Castings, Models und Zoff geht. Aber reichen solche Maßnahmen wirklich, oder hat sich das Format nicht einfach überholt? Heidi müsste ein bisschen mehr Freizeit doch eigentlich gelegen kommen, schließlich will Ehemann (30) bekuschelt werden und oft genug auch noch dessen Bruder Bill. Zudem sind „vier Kinder schon eine Menge, da gibt es immer genug zu tun“, wie Heidi selbst zugibt. Trotzdem will sie weitermachen: „Wir haben gerade unseren Vertrag verlängert“, verkündete Heidi schon 2019. „Ich mache 20 Jahre!“ Bitte nicht, dürften da viele denken…