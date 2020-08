Heidi Klum: Drama um die Kinder! Jetzt geht es vor Gericht

Sie habe Seal sogar angeboten, dass er mit den Kindern drei Wochen an Weihnachten in den USA verbringen kann. Doch der Sänger ist trotzdem dagegen. "Unsere vier Kinder haben nun mehrfach, sowohl mir als auch ihm – soweit ich das sehe – deutlich gesagt, dass sie nicht ohne mich in Los Angeles bei ihrem Vater bleiben möchten", betont Heidi weiter. Tochter Leni schrieb sogar einen Brief, in dem die 16-Jährige bestätigt, dass sie und ihre Geschwister ihre Mutter nach Deutschland begleiten wollen. Wie das Drama ausgeht, muss jetzt das Gericht entscheiden...

