Heidi Klum: Drama um ihre Tochter! Der Wahnsinn ist perfekt

Heidi Klums Teenie-Tochter Leni will offenbar in Mamas Fußstapfen treten. Mit allen Konsequenzen…

Endlose Beine, blonde Wallemähne, umwerfendes Lächeln: Keine Frage, Heidis Tochter Leni hat die Model-Gene ihrer Mama geerbt! Und offenbar auch den kritischen Blick auf den eigenen Körper, wie aktuelle Fotos verraten…

Wenn beim Shopping-Trip der kleine Hunger kommt, greift die 15-Jährige nämlich nicht wie andere Teenies zu Pommes oder Schokoriegel. Nein, Leni schlürft lieber einen Detox-Drink! Ihr Snack für den heutigen Tag, wie Leni später auf ihren Abonnenten verrät. Dazu noch etwas Chiapudding mit frischen Beeren. Alles natürlich Low Carb und zuckerfrei! Klingt nach strenger Model-Diät…

Im folgenden Video seht ihr, wie was Leni Klum so auf Instagram treibt:

Möchte Leni etwa in Mamas Fußstapfen treten? Auch ein aktuelles Posting in der Video-App „TikTok“ deutet darauf hin: Hier ist zu sehen, wie Leni sich am Set gekonnt in Pose wirft, während ein eifriger Fotograf vor ihr auf den Auslöser drückt. Gut möglich also, dass Heidis Älteste Geschmack am -Business gefunden hat. Mit allen Konsequenzen. Denn dass nur ein perfekter, sprich möglichst fettfreier Body in dieser Branche zum Erfolg führt, hat Leni von klein auf von ihrer Mama gelernt: „Man muss superfit sein, weil man als Model von oben bis unten gut aussehen muss“, erklärte mal in der „Vogue“. „Man muss straff und fest sein. Du warst vielleicht das schönste Mädchen in deiner Heimatstadt, aber jetzt bist du ein Fisch in einem großen Teich voll von schönen Mädchen. Und um die besten Jobs zu ergattern, muss man umwerfend aussehen. Du musst trainieren und richtig essen. Ansonsten bekommt man nur mittelmäßige Jobs.“

Hungert Heidis Tochter für die Karriere?

Worte, die sich Leni offenbar zu Herzen genommen hat. Die Model-Tochter achtet nicht nur penibel auf ihre Ernährung, sie treibt auch extrem viel Sport, wie Heidi voller Stolz im Interview mit dem US-Magazin „Hello!“ berichtete: „Meine Tochter geht zum Tanzen. Sie tanzt dreimal in der Woche, das sind 15 Stunden in der Woche! Ich habe auch 15 Jahre lang getanzt.“ Doch wie es aussieht, hat sich Leni eben nicht nur Heidis knallhartes Sport-Pensum abgeschaut, sondern auch Mamas Model-Magerkost. Detox-Kuren gehören für Leni mittlerweile zum Alltag, schließlich kennt sie es von Kindesbeinen an gar nicht anders, wie Heidi mal im Interview mit „InStyle“ verriet: „Morgens mache ich frische Smoothies. Man fühlt sich fit nach einem leichten Frühstück, und Smoothies sind für die Kids auch ein toller Start in den Tag.“

Heidi Klum selbst reicht allerdings das Flüssig-Frühstück allein längst nicht aus, sie postet auf Instagram regelmäßig ihre Entgiftungskuren, trinkt tagelang nur Säfte oder macht die „Master Cleanse“-Diät, bei der vorübergehend ganz aufs Essen verzichtet wird – stattdessen schlürft man nur selbst gemachten Zitronensud mit Cayennepfeffer. Kein Wunder also, dass Leni beim Essen jetzt ähnlich streng mit sich ist, wenn sie eine Model-Karriere anstrebt. Schließlich kann sie nicht nur zu Hause zugucken, wie Mama Heidi mit knurrendem Magen die Pfeffermühle schwingt – auch andere Laufsteg-Vorbilder zeigen im Internet genau, wie man seinen Körper in eine Kampfzone gegen die letzten Fettreserven verwandelt!

Ob Kaia Gerber (18), Bella Hadid (23) oder (24), all diesen drahtigen Schönheits-Idolen folgt Leni neuerdings auf Instagram. Junge Frauen, die am Body-Druck des Laufsteg-Business bisweilen zu zerbrechen drohen. Ob Heidi sich das wirklich für ihre Tochter wünscht? Sicherlich nicht. Doch obwohl gerade Heidi nur zu genau wissen müsste, wie brutal es bisweilen hinter den Kulissen des Fashion-Business zugeht, will sie Leni das Modeln auf keinen Fall ausreden – im Gegenteil: „Wenn sie mich fragen sollte und es machen möchte, würde ich ihr eine Model-Agentur aussuchen“, erklärte Heidi erst vor ein paar Monaten im Gespräch mit dem „Hello!“-Magazin. „Ich lasse sie machen, was sie will.“ Fraglich, ob das in diesem Fall wirklich die beste Idee ist.