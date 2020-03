Heidi Klum: Dramatische Worte aus dem Krankenbett

Reddit this

Arme Heidi Klum! Die Modelmama liegt krank im Bett. Jetzt meldet sie sich via Instagram bei ihren Fans.

Was ist nur mit los? Normalerweise ist sie ein echter Vollprofi. Doch kürzlich musste sie den Dreh für "America's got Talent" abbrechen, weil sie sich so schlecht fühlte. Leider geht es Heidi immer noch nicht besser...

Heidi Klum: "Ich fühle mich überhaupt nicht gut"

In ihrer -Story gibt sie jetzt ein Gesundheits-Update. "Hi ihr Lieben, ich wollte euch nur erzählen, warum ich nicht auf meinem 'America's got Talent'-Platz sitze. Es hat alles mit Erkältung und Fieber angefangen. Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Deshalb bleibe ich lieber zu Hause, um niemanden anzustecken."

Heidi Klum wollte sich auf den Coronavirus testen lassen

Hat sich Heidi womöglich etwas Schlimmeres eingefangen? "Ich hoffe, dass es nur eine Erkältung ist. Ich würde gerne den Corona-Test machen, aber ich darf ihn nicht machen. Ich war bei zwei verschiedenen Ärzten", erklärt sie. Bliebt nur zu hoffen, dass sich die 46-Jährige nicht wirklich mit dem Coronavirus angesteckt hat - und es ihr bald wieder besser geht...

