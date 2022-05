Heidi Klum: Dreiste Klatsche von Ehemann Tom Kaulitz

Da wurde entschlackt und entgiftet, was das Zeug hält. Doch direkt nach der Prozedur greift Tom schon wieder zur Flasche! In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählte er jetzt munter von seinen Alkohol-Eskapaden am frühen Morgen: "Bei mir ist es ja morgens. Ich habe mir einen Drink selbst ausgedacht. Da ist jetzt Ananas und Orangensaft drin, alles frisch gepresst, zusammen mit Wodka. Das hab ich zusammengemacht mit einem großen Schluck, ich würde sagen, einem dreifachen Wodka. Das nenne ich den Morning King."

Bitter für Heidi Klum, für die ein gesunder Lebensstil doch so wichtig ist!