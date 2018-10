Heidi Klum: Durch eine Jüngere ersetzt!

16 Staffeln lang moderierte die Erfolgsshow "Project Runway" im . Vor wenigen Wochen gab sie schließlich ihren Ausstieg bekannt. "Ich bin unheimlich stolz auf diese Show und sie wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich bin so dankbar für unsere treuen Fans und ganz besonders dafür, dass wir die Chance hatten, das Scheinwerferlicht auf so viel Kreativität zu lenken und damit talentierten Designern beim Start in ihre Karriere helfen konnten", schrieb das Model damals bei .

Heidi Klum: Sie ist die Neue

Auch wenn die Fans traurig über das Aus von Heidi Klum sind. Die Show wird auch ohne das Topmodel weitergehen. Jetzt wurde auch bekannt, wer in ihre Fußstapfen tritt. Es ist "Victoria's Secret"-Star Karlie Kloss. "Ich kann es kaum erwarten", schwärmt die Blondine auf ihrem Instagram-Account.

Die 26-Jährige ist knapp 20 Jahre jünger als Model-Mama Heidi Klum. Aber hat eine beachtliche Karriere hinter sich. Sie lief nicht nur für "Victoria's Secret" über den Laufsteg, sondern auch für Designer wie , Calvin Klein oder John Galliano.

Heidi Klum bekommt eine neue Show

Vermissen müssen die Zuschauer Heidi Klum aber nicht. Die hat zwar "Project Runway" an den Nagel gehängt, doch schon bald startet sie mit einer neuen -Show auf Amazon Prime.