Heidi Klum: Ehe-Drama nach dem 1. Hochzeitstag! Tom will nicht mehr

Bei Heidi Klum hingegen scheint kein Ende des Party-Wahns in Sicht – und Tom scheint alles mitzumachen, schon um seiner Liebsten nicht die Laune zu verderben. Nur: So richtig happy wirkt er nicht auf den Bildern im Lagerfeuerschein. Vielleicht sollte Heidi die leicht umwölkte Miene ihres Gatten als ernstes Warnzeichen nehmen – sonst droht das Liebes-Aus nach nur einem Jahr! Immerhin hat sie mit der irren Masche schon mal einen Mann vergrault: Schon Toms Vorgänger Seal wurde alle Jahre wieder vor den Traualtar gezerrt, immer unter einem anderen Motto, mit ganz viel Brimborium. Dass das dem Briten-Schmusesänger zunehmend auf die Nerven ging, blendete Heidi einfach aus. „Mit der Zeit wandelte es sich zu einer Art Zirkus, was mir nicht besonders gut gefallen hat“, gab Seal später zu. Er sei ein sehr privater Mensch, habe das Ganze nur aus Solidarität ertragen. Bis es nicht mehr ging: Nach neun Jahren gaben er und Heidi das Ende ihrer Ehe bekannt – wegen unterschiedlicher Lebenseinstellungen. Kein gutes Omen für die Beziehung mit dem ebenfalls sehr privaten Tom. Vielleicht sollte Heidi diesmal mehr Rücksicht auf die Wünsche ihres Partners nehmen. Sonst schlägt sie womöglich, bei aller öffentlich zelebrierten Liebe, mit ihrem Hochzeits-Zirkus den nächsten Mann in die Flucht…