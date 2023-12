Heidi Klum: Ehe zu dritt!

Denn Heidi und Tom, die genau wie Bill eigentlich in Los Angeles leben, haben sich kürzlich eine Wohnung in New York zugelegt. Zuerst wirkte es so, als würden sie so Bill den Rücken zukehren. Doch das Gegenteil ist der Fall! Wie Bill nun selbst verrät, schaut er sich inzwischen auch nach einer Bleibe in der US-Metropole um: "Ich muss hierherziehen, ich will ein Appartement in New York." Wo Heidi und vor allem Tom sind, da ist Bill eben nicht weit. Heidis Liebster sagte selbst einmal: "Für Leute, die eine Zwillingsverbindung nicht kennen, ist das schon was Neues. Wir kommen schon im Doppelpack."

Und sollte Bill bei seiner Appartementsuche in "Big Apple" doch nicht fündig werden, haben Heidi und Tom ja sicher noch ein Schlafzimmer in ihrer Wohnung für ihn übrig …

