Heidi Klum: Eifersuchts-Drama um dieses Topmodel!

Sie ist blond, ein Topmodel, und alle sprechen gerade über sie. Doch nein, diesmal geht es ausnahmsweise mal nicht um , sondern um ihre Laufsteg-Kollegin Franziska Knuppe! Denn die moderiert seit vergangener Woche die österreichische Version von Heidis -Show "Germany’s Next Topmodel". Und macht Heidi, die zurzeit mitten in den Dreharbeiten zur 15. Staffel von "GNTM" steckt, ordentlich Dampf.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Heftige Vorwürfe nach der Hochzeit!

Heidi Klum wird der Rang abgelaufen

Franziska Knuppe startet ihre TV-Karriere mit einer echten Kampfansage! "Wir versuchen, näher an der Realität für die Mädchen zu sein", erklärte Franzi im "Bild"-Interview. "Unsere Models wohnen nicht wie bei Heidi Klum in L. A. in einer großen Millionen-Villa, sondern in einem relativ kleinen Model-Apartment. Es ist eine Dachgeschosswohnung mit einem Bad. Es soll zeigen, wie junge Mädchen im Modelberuf anfangen." Autsch, dieser Seitenhieb auf Heidi hat garantiert gesessen! Schließlich musste sich Heidi immer wieder vorwerfen lassen, ihre Show hätte mit dem echten Modelleben rein gar nichts zu tun … Zwar betonte Franzi vor dem Sendestart: "Konkurrentinnen wären wir ja nur, wenn wir ein ähnliches Projekt in Deutschland hätten. Dadurch, dass ich das österreichische Format dieser Castingshow moderiere, sind wir jetzt Kolleginnen." Doch die Botschaft an Heidi dürfte trotzdem angekommen sein.

Nimmt Franiz Model-Mama Heidi die Jury weg?

Zumal die Model-Mama jetzt auch noch um ihre "GNTM"-Gastjuroren fürchten muss! Auch bei "Austria’s Next Topmodel" wird es dieses Mal wieder prominente Gäste geben, die Franzi und ihren Jury-Kollegen Sascha Lilic bei den Entscheidungen unterstützen. Und wer würde sich da besser anbieten als Franzis Entdecker und enger Freund ? Der Modeschöpfer scheint nur noch auf Franziskas Anruf zu warten, denn erst neulich schwärmte er im Interview mit den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" von seinem Schützling: "Franziska ist genauso geerdet wie ich! Sie hat das, was nur wenige große Frauen haben: Sie ist Diva oder Kumpel, kleines Mädchen oder große Glamourfigur." Übrigens, auch mit Heidis ehemaligen Co-Juroren und ist Franzi befreundet. Gut möglich, dass die Jungs bald neben einer neuen Chefin Platz nehmen…

Oh je! Was ist nur bei Heidi Klum und los?