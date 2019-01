Heidi Klum: Eiskalt abserviert! Diese Trennung hat Folgen!

Erst an Weihnachten gaben und ihre Traumverlobung bekannt. Für Heidis Fans eine absolute Sensation. Doch jetzt das Traurige! Obwohl Heidi aktuell auf Wolke sieben schwebt, muss sie sich nun einer schweren Trennung stellen...

Promi-News von Tom Kaulitz: Überraschende Liebes-Beichte!

Muss Heidi Klum ihre Koffer packen?

Obwohl Heidi bereits seit sechs Staffeln ein fester Bestandteil von "America's Got Talent" ist, wurde nun bekannt gegeben, dass die Model-Mama ihre Rolle als Jurorin voraussichtlich abgeben muss. Der Grund dafür: "AGT"-Chef Simon Cowell soll sich laut einiger Medienberichte eine brandneue Jury wünschen! Ein absoluter Schock für Heidis Fans! Doch damit nicht genug! Auch Heidis Kollegen Tyra Banks, Mel B. und Komiker Howie Mandel sollen durch andere Juroren ausgetauscht werden! Doch wer wird das Erfolgs-Juroren-Team ersetzten?

Wer wird Heids Nachfolge antreten?

Wie es weiter heißt, soll eine neue Jury-Besetzung noch nicht feststehen. So erklärt ein "Insider" gegenüber "Page Six": "Noch ist unklar, wer die Jury ersetzen wird, aber eines steht fest: Simon ist bereit für ein neues Team." Wir können also weiterhin gespannt sein, wer anstelle von Heidi und Co. ab sofort bei "AGT" zu sehen sein wird...