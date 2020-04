Heidi Klum: Eiskalter Schachzug! Bei Instagram rechnet sie ab

Als Star ihrer neuen Designer-Show ist ja wohl glasklar: Die Model-Mama duldet keine anderen Göttinnen neben sich! Das bekommt jetzt auch ihre Freundin zu spüren…

Nur eine kann… der Star in einer Castingshow sein! Wer wüsste das besser als (46)? Weibliche Konkurrenz ist unerwünscht – das gilt offenbar nicht nur für Model-Shows, sondern auch bei der Suche nach talentierten Nachwuchs-Designern. Dieser Aufgabe widmete sich Heidi nämlich gerade zusammen mit Teilzeit-Designerin Nicole Richie (38), Moderator Tim Gunn (66), Model-Urgestein (49) und Modeschöpfer Joseph Altuzarra (37) als Jury-Mitglieder in der ersten Folge der neuen Amazon-Show „Making the Cut“.

Heidi Klum fährt die Krallen aus

Doch während vor laufender Kamera alles wahnsinnig harmonisch abläuft, zieht hinter den Kulissen offenbar ein Gewitter auf: Ausgerechnet zwischen Heidi und ihrer Freundin Nicole soll ein Streit um die Pole-Position ausgebrochen sein, heißt es aus Produktionskreisen! Und die Indizien scheinen eindeutig: „Vielen Dank für die unglaubliche Reise, die wir alle hatten, um diese Show zu kreieren“, schrieb Heidi am Tag der Erstausstrahlung auf und verlinkte alle Mitarbeiter der Show unter dem Post. Nur eine nicht: Nicole Richie…

Das ließ sich die „House of Harlow 1960“-Designerin nicht bieten und verpasste Heidi direkt eine Retourkutsche: Sie postete Backstage-Pics ihrer Kollegen während der Dreharbeiten in Paris, schrieb „Endlich geht es los“ darunter. Aber von Heidi fehlte jede Spur! Dabei sind die beiden eigentlich seit Ewigkeiten miteinander befreundet… Doch wenn’s um den Fashion-Fame geht, sind beide knallharte Konkurrentinnen! „Ich bin seit zehn Jahren in diesem Geschäft“, betonte Nicole erst kürzlich. Mag sein – trotzdem lässt sich Heidi Klum von ihr nicht die Butter vom Brot nehmen, schließlich hat sie das Show-Konzept für „Making the Cut“ sogar gemeinsam mit Tim Gunn entwickelt. Da taugen die anderen Juroren höchstens als schmückendes Beiwerk. „Vielen Dank an die großartigen talentierten Designer für das Vertrauen in Tim und mich und an unser großartiges Team“, schrieb Heidi auf Instagram. Und macht damit klar, wer hier die Chefin im Ring ist…

