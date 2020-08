Heidi Klum: Eiskalter Verrat! Jetzt zerbricht ihre engste Familie

„Die Leute denken immer, dass das total komisch ist, dass wir drei immer zusammen abhängen“, erzählte Bill mal über das Trio Klum-Kaulitz-Kaulitz. „Aber es ist ja eigentlich wie in jeder anderen Familie.“ Und Streit kommt ja bekanntlich in den besten Familien vor, gerade in Corona-Zeiten. Möglicherweise ist die erzwungene Stubenhockerei dem KKK-Gespann nicht so gut bekommen. Dass Bill sich jetzt öffentlich mit Heidis Feindin verbündet, scheint jedenfalls ein Signal zu sein, dass das oft beschworene Patchwork-Glück bröckelt. Hoffentlich gelingt es Tom, der in diesem Konflikt ja zwangsläufig zwischen allen Stühlen sitzt, die Wogen zu glätten...