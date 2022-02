Heidi Klum: Ekel-Szene im Live-TV!

Beide probieren dann den Hot Dog. "Ich glaube, das war mal ein Burger. Ich hätte mal nicht so doll reinbeißen dürfen", so Heidi Klum. Während Max Zielke die Sendung weiter moderiert, bekommt Heidi Klum den Leckerbissen einfach nicht runter - und dann kommt es zu einem Ekel-Moment: Während der Live-Sendung spuckt sie dann in einen Mülleimer alles aus, welchen ihr eine Mitarbeiterin hingehalten hat. Danach ging die Sendung auch wieder ganz normal weiter...

Liebes-Drama um Heidis Tochter Leni Klum - mehr dazu hier im Video: