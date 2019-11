Heidi Klum: Emotionaler Gefühlsausbruch bei "Queen of Drags"!

Gestern Abend ging es endlich los! Die erste Folge von "Queen of Drags" wurde ausgestrahlt. Im Vorweg gab es vor allem für jede Menge Kritik aus der Szene. Eine Hetero-Frau können so etwas überhaupt nicht beurteilen, hieß es. In der Sendung gab Heidi jetzt zu, wie sehr sie die ganzen Anfeindungen verletzten...

Heidi Klum: "Ich bin offen für alles"

Man merkte es Heidi an, dass sie unsicherer war, als sonst. "Ich will ja nicht, dass ich Ärger kriege mit eurer Community. Ihr habt das doch auch gelesen, was da stand: 'Warum die Klum da mitmacht?'", gab sie zu. Dabei kann Heidi den Aufstand überhaupt nicht verstehen. "Ich bin offen für alles. Tolerant für alle Menschen. Egal was für ‘ne Farbe sie haben, wie alt sie sind, wo sie herkommen oder wen sie lieben. Ob das ein Mann oder eine Frau ist, aber dann finde ich das so intolerant … weil ich hetero bin, weiß bin und eine Frau bin. Das ist total gemein. Das passt doch irgendwie nicht zusammen."

So sehr leidet Heidi Klum unter dem Shaming

Die ganzen fiesen Kommentare im Netz gehen auch an dem taffen Model nicht spurlos vorbei. "Ich muss mir sowieso immer so viele verletzende Dinge anhören. Andauernd. Bei mir ist es immer: Ich bin zu alt für meinen Mann. Das ist auch Shaming", sagte sie traurig. Deshalb fordert sie: "Mann, lasst die Leute doch einfach sein, wie sie sind. Es ist langsam mal Zeit, dass Deutschland 'with it' ist. Dass die moderner sind und gucken, was in der Welt passiert. Drags müssen eine Plattform haben und richtig gesehen werden." Wie Recht du hast, liebe Heidi!

