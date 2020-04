Heidi Klum: Endgültiger Bruch! Schmutziger Streit um die Kinder entbrannt

Armer ! Seit Monaten muss er fiese Verbal-Attacken seiner Ex über sich ergehen lassen. Und nun setzt auch noch Heidis Tochter Leni ein klares Zeichen gegen ihren Adoptivvater!

Herzchen-Emojis und ähnliche Liebesgrüße an kennen wir von der verknallten ja zur Genüge. Doch wie sich neuerdings immer deutlicher zeigt, kommt der Tokio-Hotel-Rocker nicht nur bei seiner Frau super an, sondern auch bei deren Teenager-Tochter Leni. Die schmachtet ihren Stiefpapa regelrecht an. „Tom und ich“, schrieb sie zu einem innigen Instagram-Bild der beiden. Videos von Tom kommentiert sie ebenfalls mit eindeutigen Icons. Jeder darf sehen: Das Verhältnis der beiden ist prächtig!

Heidi Klum schmeißt Seal aus ihrem Leben

Für Seal muss sich das anfühlen wie ein Schlag ins Gesicht. Seit es Tom im Klum-Leben gibt, ist der Schmusesänger bei Leni praktisch abgeschrieben. Mit ihm gibt es nämlich keine derartigen öffentlichen Liebesbekundungen! Da überrascht nicht weiter, dass Seal Lenis offiziellen Insta-Account „leniklum“ ignoriert und nur ihrem privaten Profil folgt. Da heißt sie „Leni Samuel“, trägt also Seals Nachnamen, was den Briten wohl an alte, bessere Zeiten erinnert. Schließlich hat er Leni von Anfang an wie sein eigenes Kind akzeptiert und geliebt.

Heidi Klum: Sex-Schock um Tochter Leni

Doch nun haben sich Mutter und Tochter offenbar gegen ihn verschworen, warum auch immer. Seal wurde eiskalt durch Tom ersetzt und kämpft umso verzweifelter um ein gutes Verhältnis zu seinen leiblichen Kindern Lou (10), Johan (13) und Henry (14), postet stolz gemeinsame Fotos, vielleicht auch, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Doch der Bruch, der sich durch die Familie zieht, wird wohl nicht so leicht zu kitten sein.

