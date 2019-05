Heidi Klum: Entschieden! So sieht ihr Brautkleid aus!

Schlicht, aber extrem sexy – so stellt sich (45) also ihr Outfit für Hochzeit Nummer drei vor. Die Frau mit dem Hang zu pompösen Roben will offenbar in einem klassischen weißen Look Ja sagen.

Ihrem Verlobten dürfte so ein Look gefallen. Der Tokio-Hotel-Gitarrist mag es zwar modisch, stylt sich aber längst nicht so ausgefallen wie sein Bruder Bill (29). Der kündigte schon im Vorfeld der Hochzeit in einem Interview an: „Ich werde mir wahrscheinlich extra was anfertigen lassen.“ Gut, Bill kann tragen, was er will. Aber Heidi möchte natürlich ihrem Mann gefallen. Und da heißt es wohl dann: Weniger ist mehr!

Trägt Heidi Klum einen Braut-Jumpsuit?

Ein Kleid von der Stange kommt Heidi aber dennoch nicht in die Tüte. Gerade machte sie deshalb einen Zwischenstopp in Rom, um sich mit ihrer langjährigen Freundin Misha Nonoo zu treffen – die ist nämlich auch Designerin eines eigenen Labels. Die Fashion-Fachfrau ist spezialisiert auf Casual- – und auf puristische Brautmode. Besser: auf Braut-Jumpsuits. Perfekt für Frauen, die auch in der Beziehung die Hosen anhaben wollen.

Das edle Design von Misha kommt an – neben Superstars wie (29) und (33) liebt auch (37) ihre Entwürfe. Die Frau von ist seit Jahren mit Misha befreundet, die Designerin war sogar zur royalen Hochzeit eingeladen. Und auch bei der nächsten Promi-Trauung wird sie wohl dabei sein…