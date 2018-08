Das Heidi nicht nur wunderbar präsentieren kann, sondern ebenfalls ein absolutes Design-Talent ist, bewies das Top-Model durch ihre "Esmara"-Kollektionen immer wieder aufs Neue! Auch für ihre neuen Entwürfe, die diesen Herbst erscheinen werden, ließ das Model ihrem Ideen-Reichtum wieder freien Lauf und überrascht ihre Fans nun mit einem absoluten Novum...

Heidi Klum bringt neue "Esmara"-"Lidl"-Kollektion raus

Das gerne mal den Designpinsel schwingt, ist bereits bekannt. In der Vergangenheit entwarf Heidi immer wieder neue "Esmara"-"Lidl"-Kollektionen, in denen sich ihre Fans "Look like Heidi" fühlen konnten. So auch jetzt! Wie die Schönheit nämlich nun verrät, hat sie sich diesmal auch für ihre neuen Entwürfe wieder ordentlich ins Zeug gelegt. Doch damit nicht genug! Wie sie ebenfalls berichtet, hat sie sich dafür jetzt was ganz Besonderes einfallen lassen. Doch was ist diesmal anders?

Heidi Klum: Diese Kollektion setzt neue Akzente

Wie Heidi jetzt verkündet, soll ihre neue "Esmara"-Kollektion vor allem in Richtung Business-Mode ausgerichtet sein. Wer dabei jedoch an schnödes "grau" denkt, liegt falsch. Heidi will auch im Büro auf Farbe setzten. So erklärt das Model gegenüber "Gala": "Deshalb setze ich auf klassische Schnitte mit trendigen Farben: Hot , Beere, Burgund – kombiniert mit Schwarz und Beige." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Fun für den Alltag". Definitiv eine Sensation für ihre Fashion-Fans. Doch damit nicht genug! Auch wann der Verkauf dafür startet, ist bereits bekannt. So können Heidis Fans Online ihren Kleiderschrank bereits ab dem 09.09.2018 im "Lidl-Online-Shop" aufstocken und ab dem 17.09.2018 in den Filialen zuschlagen. Wir freuen uns schon jetzt...