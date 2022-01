Heidi Klum: Erneuter Familienzoff! Ihr Glück liegt in Scherben

Planänderung: Der Klum-Klan erobert den Big Apple! Dabei hatte Heidi eigentlich vorgehabt, ihre Horde nach Deutschland umzusiedeln, schaute in Berlin nach passenden Häusern: "Wir haben tatsächlich mit der Idee gespielt", verriet Heidi jetzt im Gespräch mit der "Welt am Sonntag". "Allerdings haben wir kein Haus gesehen, bei dem wir dachten, das ist es, das nehmen wir." Stattdessen bleibt Heidi jetzt ihrer Wahlheimat Amerika treu – und will von Kalifornien an die Ostküste ziehen: "Wir haben in New York was Schönes gebaut, das ist nach drei Jahren nun endlich fertig geworden."

