Heidi Klum: Erneutes Liebes-Drama

Heidi Klum und Vito Schnabel können einfach nicht die Finger voneinander lassen. Obwohl sie sich vor einiger Zeit trennten, deutet sich bei den beiden schon länger eine Versöhnung an. Nun soll sie der Kunsthändler sogar heimlich am Set von „Germany’s Next Topmodel“ besucht haben.

Heidi Klum: Bittere Tränen in der Öffentlichkeit

„Heidi hatte wegen Vito den wahrscheinlich größten Liebeskummer ihres Lebens. Wie ein Teenie! Sie hat wirklich gelitten“, verrät ein Freund gegenüber „BILD“. „Es könnte sein, dass SIE ihn noch mehr will als ER sie. Dieses ganze Paket aus Mega-Frau mit vier Kindern und dem präsenten Rest der Familie ist für Vito auch ganz schön anstrengend. Aber sie kommen nicht voneinander los!“

Als Papa Günther Klum auf ein mögliches Liebes-Comeback angesprochen wurde, druckste er nur herum. Könnte es also sein, dass wir Heidi und Vito bald auch offiziell wieder verliebt vor den Kameras sehen?