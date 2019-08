Heidi Klum: Erschütternde Neuigkeiten kurz vor der Hochzeit!

Reddit this

Für Heidi Klum und Tom Kaulitz soll es der schönste Tag im Leben werden. Doch vor der Hochzeit sorgt ausgerechnet Ex Seal für riesen Drama.

Der Countdown läuft! und stecken in den letzten Vorbereitungen für ihre Hochzeit. Am Wochenende soll die Trauung in Capri stattfinden. Eigentlich ein Grund zur Freude...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Vor der Hochzeit lassen sie die süße Bombe platzen!

Heidi Klum: Seitenhieb von Ex Seal

Und während das Paar auf Wolke Sieben schwebt und es kaum erwarten kann, sich das Ja-Wort zu geben - scheint einer auf das Thema ganz und gar nicht gut zu sprechen zu sein: Heidis Ex-Mann .

Der Sänger wurde von einem Reporter der "Daily Mail" auf die Hochzeit des Models angesprochen. Seine Reaktion: "Lass uns über etwas Interessanteres sprechen." Autsch! Und damit nicht genug, er holt noch weiter aus - er habe wichtigere Dinge zu tun: "Ich habe einfach generell kein Interesse an dieser Sache. Was soll ich sagen, was wollen Sie von mir hören?"

Heidi Klum: Ärger mit dem Ex?

Was Heidi Klum zu diesem Statement sagt? Das behält sie für sich. Auch wie das Verhältnis zwischen dem Ex-Paar ist, ist nicht wirklich klar. Doch Kontakt haben sie mit Sicherheit zueinandern. Die beiden haben schließlich drei gemeinsame Kinder Henry, Lou und Johan. Außerdem hat Seal die heute 15-Jährige Leni adoptiert, die aus der Beziehung mit Flavio Briatore stammt.

Tom Kaulitz hat sich durch Heidi extrem verändert! Wie sehr, erfahrt ihr im VIDEO: