Heidi Klum: Erste Bilder der neuen "GNTM-"Staffel aufgetaucht!

Nächstes Jahr ist es wieder soweit! Alle "Germany's Next Topmodel"-Fans stehen schon jetzt in den Startlöchern und warten auf den Beginn der neuen Staffel. Doch nun die Überraschung. Alle "GNTM"-Begeisterten haben bereits die Gelegenheit, die ersten Bilder der kommenden Show zu bewundern!

Heidi Klum: Nackt Foto aufgetaucht! Ihre Fans sind geteilter Meinung!

Heidi Klum zeigt erste "GNTM"-Bilder

Via "Instagram" teilt Model-Mama und Chef-Jurorin Heidi Klum nun ein paar Schnappschüsse, die im Rahmen der kommenden "GNTM"-Staffel aufgenommen wurden. Heidi kommentiert dazu: "Germany's Next Topmodel .... Starting soon". Was für Hammer-Neuigkeiten! Das solche Bilder von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist klar!

Die Fans freuen sich schon jetzt auf "GNMT"

Wie unter dem Post von Heidi deutlich wird, könnten ihre Follower den Start von "GNTM" kaum abwarten. So kommentieren sie: "Sehr schön, ich liebe diese Sendung und ich mag Heidi" sowie "Das Leben hat wieder einen Sinn". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Mal sehen, wann uns Heidi mit den nächsten "GNMT"-Bildern überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!