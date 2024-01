Heidi Klum: Erstes Foto von ihren Kindern! Tritt nun auch Tochter Lou in ihre Fußstapfen?

Auf der Premiere des Films "The Book of Clarence" in Los Angeles posierte Seal mit allen Klum-Kindern auf dem roten Teppich. Leni stammt aus Heidis früherer Beziehung mit Formel-Eins-Manager Flavio Briatore (73), doch Seal adoptierte Heidis Tochter als sie ein Jahr alt war und zog sie wie seine eigene Tochter groß. Jetzt zeigen sich die beiden Klum-Schwestern das erste Mal zusammen in der Öffentlichkeit. Ob Lou jetzt auch eine Modelkarriere starten will? Der erste Schritt ist ja nun getan...