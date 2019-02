Heidi Klum: Erwischt! Heiße Küsse mit einem anderen Mann!

Reddit this

Oh, là, là! Was wird Tom Kaulitz nur zu diesem Video-Clip von Heidi Klum sagen?

Dass gerne mit ihren Reizen spielt, ist definitiv nicht Neues. Immer wieder teilt die dabei Schnappschüsse von sich via "Social Media", die ein paar heißen Einblicke in Heidis Alltag geben. Einer ihrer neusten Clips sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen! Der Grund: Heidi busselt mit einem sexy Model...

Heidi Klum: Jetzt bestätigt sie das traurige Aus!

Heidi Klum: Heiße Küsse mit diesem Model

Für die aktuelle Germany's Next Topmodel-Staffel hat sich Heidi wieder allerhand Aufgaben für ihre Mädels einfallen lassen. Unter anderem müssen die Kandidatinnen ein Shooting mit Model Jordan Barrett absolvieren. Für die Model-Anwärterinnen eine absolute Sensation. Schließlich ist Jordan eine absolute Sex-Bombe! Aber nicht nur die "Mini-Models" zeigen sich von Jordan sichtlich begeistert! Auch Model-Mama Heidi Klum kann gar nicht die Finger von ihm lassen. So ist in einem von Heidis jüngsten " "-Posts zu sehen, wie sie ein paar heiße Bussis mit Jordan austauscht. Ob Tom Klaulitz bei dem Anblick wohl eifersüchtig wird?

Provoziert Heidi mit diesem Video Tom?

Wie unter Heidis Post deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Freue mich schon auf die heutige Folge" sowie ""OMG ich liebe ihn". Ob Tom wohl ähnlich euphorisch reagiert? Ausmachen wird ihm dieser Video-Clip vermutlich nichts. Schließlich haben er und Heidi sich erst vor zwei Monaten das Verlobungs-Jawort geben. Und davon ab, hat Heidi eh nur Augen für den -Star. Alle Fans können also unbesorgt sein. Wer Heidi in Aktion sehen möchte, sollte heute Abend um 20:15 bei einschalten! Viel Spaß!