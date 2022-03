Heidi Klum: Es ist genug! Ihr platzt der Kragen

Jasmin bat eine Stylistin die Spitzen der Perücke zu schneiden. Jedoch gingen dann 30 Zentimeter flöten - mit Heidi Klum war nichts abgesprochen. Beim Walk kam es dann zum Eklat. "Was sind das für Haare, Leute? Was ist das?. Was ist mit deinen Haaren? Wo sind die Haare, die wir dir gestern draufgemacht haben?", regt sich Heidi Klum auf. Doch es spitzte sich noch weiter zu. "An dem Make-Over-Tag meinten sie, dass sie die Spitzen auf jeden Fall begradigen möchten", meinte Jasmin. "Ich habe gehört, dass DU darum gebeten hast, dass die Haare kürzer gemacht werden", so Heidi Klum. Und weiter: "Deine Perücke hat 7 000 Euro gekostet. Das sind echte Haare! Weißt du, wie lange diese Person die Haare hat wachsen lassen, dass sie so lang sind?" Autsch...

