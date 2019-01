Heidi Klum: Es ist offiziell! Sie verkündet die süßen Neuigkeiten

Jaaa, es stimmt. lässt die Bombe platzen. Und die Fans flippen aus!

Heidi Klum: Baby-Wunder! Mit Fruchtbarkeits-Ring zum Wunschkind!

Heidi Klum: Wundervolle Neuigkeiten

Es ist eine Überraschung, auch wenn einige vielleicht damit gerechnet haben. Heidi Klum und wagen den nächsten Schritt. Naja, zumindest beruflich. Denn wie jetzt bekannt wurde, sind keine geringeren als die Musik-Gäste in der neuen Staffel von GNTM! Sie liefern den Titelsong der neuen Staffel!

2015 kam er von Daid Guetta, 2017 konnte die Show sich einen Song von sichern. In diesem jahr sind es eben Tokio Hotel. Deren Song "Melancholic Paradise" wird jetzt jede Woche zum Start der Sendung zu hören sein.

Die Fans sind gespalten

Für Heidi Klum und Tom Kaulitz eine tolle Neuigkeit. Die Fans sind aber eher gespalten. "THANK You So MUCH for the MAGNIFICENT ", freuen sich einige. Doch die meisten finden es eher peinlich.

"Jetzt muss die Beziehung/Ehe nur noch halten, sonst wird’s peinlich", schreibt ein Folower. Ein anderer meint: "War ja so klar ,keiner hört diese Musik und nur weil Heidi mit dem einen zusammen ist. Voll die Werbung!"