Heidi Klum & Tom Kaulitz: Es ist vorbei

Der Dreh für "GNTM" ist mittlerweile abgeschlossen. Nur noch das große Finale steht aus. Doch das wird erst in einigen Wochen live aufgezeichnet. Also haben Heidi, Tom und Co. ihre Koffer gepackt und sind zurück in ihre Heimat Los Angeles geflogen. Ein ganz schöner Temperaturschock. Während in Deutschland momentan Schneechaos herrscht, sind in Kalifornien sonnige 12 Grad. Heidi kuschelt trotzdem lieber im Bett im Ehemann Tom Kaulitz, wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story zeigt.