Heidi Klum: Es ist vorbei - Das ist der wahre Grund für das Aus

Heidi Klum und Günther Klum waren DAS Dreamteam schlechthin! Über Jahrzehnte war Heidis Papa an der Seite des Topmodels nicht wegzudenken. Doch in den letzten Monaten machten immer wieder Meldungen die Runde, dass zwischen den beiden Eiszeit herrschen soll. Sogar von einem Gerichtsverfahren war die Rede. Was an den Gerüchten dran ist, war lange unklar - bis jetzt! Denn nun bestätigt sich die traurige Realität...