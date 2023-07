Heidi Klum: Es ist vorbei! Sie hat ihn aus ihrem Leben verstoßen

Alle gemeinsam sitzen sie am Tisch. Es wird gegessen, getrunken und sehr viel gelacht! Vertrautheit liegt in der Luft. Beim Treffen erst in Berlin und dann in Köln vor wenigen Tagen ist die Familie von Heidi Klum endlich wieder zusammen. Mama Heidi, die Kinder Leni, Henry, Johan, Lou – und Oma Erna Klum ist natürlich auch dabei. Nur einer fehlt mal wieder: Günther Klum. Und plötzlich ist da diese eine Frage: Hat Heidi ihren Vater endgültig verstoßen? Schon seit Monaten, nein, Jahren, herrscht Zoff zwischen Heidi und ihrem Vater. Wir erinnern uns: Der Streit zwischen beiden entbrannte, weil Günther angeblich nicht mit Heidis jungem Ehemann Tom einverstanden war.