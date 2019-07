Reddit this

Heidi Klum: Ex-Mann Seal zieht zurück in die Nachbarschaft

Er will wieder näher bei seinen Kindern sein! Heidi Klums Ex Seal zeiht von Australien zurück zu seiner Familie nach Los Angeles.

Überraschende Nachrichten inmitten der Hochzeitsvorbereitungen!

In Kürze schon ist es soweit: Model-Mama und " "-Sänger wollen sich ganz romantisch das Jawort geben.

Zwischen Menüauswahl und Brautstrauß-Shopping mischen sich jetzt auch Neuigkeiten rund um Heidis Ex-Mann : Der Sänger zieht zurück zu seiner Familie!

Heidi Klum: Ex-Mann Seal will in die Nähe seiner Kinder ziehen

Wie die "Daily Mail" berichtet, bricht der US-Sänger seine Zelte in Australien ab, nachdem er dort bisher als Juror bei der australischen Castingshow "The Voice" gearbeitet und gelebt hatte.

Laut Angaben des Blattes habe sich Seal vor Kurzem eine drei Millionen Euro schwere Luxus-Villa in den Bergen von Santa Monica gekauft, um wieder in der Nähe seiner vier Kinder zu wohnen.

Das neue Anwesen des Sänger sei somit nur rund eine halbe Stunde von Heidi Klums Wohnsitz in einer Gated Community in Bel Air entfert, so erklärte ein Branchen-Insider den Umzug gegenüber der Gala:

"Die Kinder sind fast alle Teenager, ein schwieriges Alter. Seal vertraut auf Heidis Mutterinstinkte, aber er ist auch überzeugt davon, dass die Kids in dieser schwierigen Pubertäts-Phase eine reife männliche Bezugsperson brauchen".