Heidi Klum: Familien-Drama wegen Tochter Leni

Die 17-Jährige zieht einen Top-Job nach dem anderen an Land. Offen gibt Heidi zu, dass sie ihre Tochter in Sachen Karriere zu hundert Prozent unterstützt. "Ich bin immer an ihrer Seite, feure sie an und stelle sicher, dass alle nett zu ihr sind", so die ehrgeizige Mum.

Puh, wie mögen sich Henry, Johan und Lou bei diesen Worten wohl fühlen? Plötzlich spielen die drei keine große Rolle mehr im Leben ihrer Mutter. Die hat ja nur noch Lenis Karriere im Kopf. Ob Heidis Kinder ihrem leiblichen Papa noch erzählen können, was ihnen auf dem Herzen liegt. Die Fronten zwischen Seal (48) und seiner Ex-Frau sind so verhärtet, dass die Kinder ihren leiblichen Daddy kaum noch zu Gesicht bekommen.