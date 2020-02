Heidi Klum: Familien-Skandal! Tochter Leni treibt es auf die Spitze

Aus Kindern werden junge Leute – mit oft sehr eigenwilligen Vorstellungen, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll. Auch Heidis Tochter Leni weiß mit ihren 15 Jahren ganz genau, was sie will. Der Mutti dürfte das nicht immer gefallen…

„Jetzt, wo sie älter sind, wollen sie viele Dinge anders machen“, verriet Heidi Klum (46) kürzlich im Interview. „Es gibt Dinge, die sie tun wollen, die Art, wie sie sie machen wollen, und es ist nicht immer die Art, wie Mami sie tun möchte.“ „Sie“, das sind ihre Töchter Leni und Lou (10) und die Söhne Henry (15) und Johan (13). „Ich gewöhne mich also daran herauszufinden, was für eine Persönlichkeit sie haben.“ Bei ihrer Ältesten sollte das nicht besonders schwierig sein, denn Lenis Persönlichkeit drängt gerade mit Macht an die Öffentlichkeit: Seit Kurzem ist sie auch auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen wie TikTok und Instagram unterwegs – für Teenager heutzutage ein absolutes Muss. Und obwohl Mama Heidi immer wieder betont, wie offen sie mit ihrer Erziehung umgeht, dürfte ihr die neuerdings so rege Online-Aktivität ihrer Tochter ein Dorn im Auge sein. Schließlich versucht sie die Kinder seit jeher, von Kameras fernzuhalten. Doch zumindest in Lenis Fall ist das vermutlich vergebliche Liebesmühe. Denn ihre Tochter scheint gerade zielstrebig das Rampenlicht zu suchen.

Gerät Heidi Klums Tochter an falsche Freunde?

Was Mami bei aller Toleranz kaum recht sein dürfte, ist Lenis neu erwachtes Interesse an der derzeit angesagtesten Model-Gang. Unter den nur 14 Profilen, denen sie auf folgt, finden sich die der Hadid-Schwestern Bella (23) und Gigi (24) sowie die Accounts von (24) und Kaia Gerber (18) – allesamt wohnhaft in Los Angeles, der Wahlheimat von Familie Klum.

Heidi Klum: Private Fotos von Tochter Leni aufgetaucht!

Gut möglich, dass Leni sich wünscht, Teil dieser coolen, leicht skandalumwitterten It-Clique zu werden. Glamour, Glitzer, Runway-Ruhm und gefühlt jede Nacht abfeiern, das ist doch exakt der Stoff, aus dem Mädchen-Träume sind. Sollte sie tatsächlich die Freundschaft der prominenten Models suchen, wäre das für ihre Mutter sicher Anlass zur Sorge. Denn die Laufsteg-Beautys sind nicht unbedingt der beste Umgang für einen leicht zu beeindruckenden Teenie. Während Gigi und Bella gerne mal etwas tiefer ins Glas gucken und für ihre ausschweifenden Partys bekannt sind, treibt sich Kardashian-Schwester Kendall bevorzugt mit zwielichtigen Rappern herum. Sogar mit Drogen soll das Model bereits in Berührung gekommen sein. Cindy Crawfords (53) Tochter Kaia hingegen macht immer wieder mit schockierenden Magerfotos von sich reden. Bei diesem Quartett könnte sich Leni durchaus die ein oder andere Dummheit abgucken.

Als Mutter sind Heidi da, sofern sie nicht mit Machtworten oder Verboten kommen will, eher die Hände gebunden, und ihr bleibt nur, auf die Vernunft ihrer Sprösslinge zu bauen: „Sie überschreiten eigentlich selten ihre Grenzen (…). Ich musste ihnen noch nie Hausarrest geben.“ Aber natürlich weiß sie auch, dass das nicht zwingend so bleibt. „Wenn sie kleine Menschen sind, ist es einfacher, sie zu führen oder ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Aber wenn sie älter werden, haben sie ihren eigenen Standpunkt.“ Da kann man nur hoffen, dass Leni sich nicht vom falschen Umfeld auf die schiefe Bahn locken lässt. Ansonsten müsste Heidi das mit dem Hausarrest vielleicht doch noch mal überdenken…

Im Video seht ihr die Skandal-Fotos von Tochter Leni, die kürzlich für Schlagzeilen sorgten: