Heidi Klum: Familien-Zuwachs! Jetzt ist es offiziell!

Reddit this

Leni scheint total verliebt, und alle sollen es sehen! Was hält wohl ihre Mutter Heidi Klum von dem neuen Familienmitglied?

Hier liegt ganz viel Liebe in der Luft! Nicht nur (46) und Ehemann (30) schweben rund um die Uhr auf Wolke sieben, auch Tochter Leni (15) hat gerade Schmetterlinge im Bauch. Aber ob der Mama die erste Liebe ihrer Ältesten wirklich recht ist?

Wenn sich die Teenager-Tochter zum ersten Mal ernsthaft verliebt, ist das für die Eltern meistens nicht ganz einfach. Denn wer eine Beziehung mit einem anderen Menschen eingeht, wird unvermeidlich erwachsen – und nabelt sich oft sogar schneller vom heimischen Nest ab.

Heidi Klums Familie vergrößert sich

Und wie es aussieht, hat’s Leni offenbar ganz schön erwischt: Sie scheint total verliebt in ihren Freund Aris. Und dem Hockeyspieler geht’s offenbar genauso! Am Valentinstag zeigte er sich turtelnd mit Leni, repostete eine ihrer Insta-Storys, in der die beiden kuscheln, und kommentierte ihre Postings nicht nur mit einem sehr direkten „Ich liebe dich“, sondern setzte sogar noch Verlobungsring-Emojis darunter...

Heidi Klum: Drama um ihre Tochter! Der Wahnsinn ist perfekt

Und Heidi? Na, die ahnte natürlich, was da auf sie zukommt. „Ja, wenn die jetzt so flügge werden“, orakelte sie vor einiger Zeit im Interview, „und rauswollen und Boyfriends haben – es wird jetzt langsam anders.“ Ihr ist wohl klar, dass aus Kindern Leute werden und sie nicht länger so streng wie bisher über die Privatsphäre ihrer älteren Sprösslinge wachen kann.

Zum Glück scheint sie mit Lenis Boyfriend keine Probleme zu haben, ganz im Gegenteil: Offenbar hat sie der Beziehung ihren Segen gegeben. Jedenfalls hält Aris sich des Öfteren in ihrer Villa in Los Angeles auf, postete sich bereits ganz familiär im riesigen Garten der Klums. Außerdem hat Heidi ihn schon in ihrer -Aboliste – und das sagt heutzutage ja deutlicher als tausend Worte, dass sie ihn wohl echt gut leiden kann…

Im Video seht ihr noch mehr Skandal-Bilder von Leni Klum: