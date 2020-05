Heidi Klum: Fast nackt im Garten - und ein süßes Detail sorgt für Aufregung

Reddit this

Heiße Dessous, Netzstrumpfhose, High Heels - jetzt wissen wir also auch, wie zum Frisör geht...

Strähnchenfolie auf dem Kopf, die obligatorische Schutzmaske im Gesicht - soweit kommt der Aufzug wohl allen bekannt vor, die in den letzten Tagen einen Frisörsalon besucht haben. Doch warum um alles in der Welt Heidi Klum sich die Haare in Reizwäsche machen lässt, bleibt ein Rätsel. Vielleicht, weil ihr Stylist mit seinen langen Haaren Ehemann auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich sieht?

Heidi Klum zeigt sich fast nackt

Bei postete die Model-Mama jetzt ein Foto vom Frisörbesuch in Corona-Zeiten und löste damit bei ihren Fans Begeisterungsstürme aus. In erster Linie natürlich wegen ihrer sexy Figur, aber es gibt noch ein anderes kleines Detail, für das die GNTM-Chefin gefeiert wird: ihre Leo-Maske. Um die beneiden sie die Follower besonders.

Fest steht, dass die Fans sie während des GNTM-Finales nun wohl noch schmerzlicher vermissen werden als ohnehin schon. Schließlich müssen sie während der Show auf solche heißen Auftritte des Topmodels verzichten. Aber sicher lässt sich Heidi Klum etwas einfallen, um die Zuschauer trotzdem bei Laune zu halten - und sei es mit noch mehr sexy Dessous-Fotos...

