Heidi Klum: Fiese Läster-Attacke gegen Schwager Bill Kaulitz!

Heute Abend geht es endlich wieder los! Die besten sechs "Queen of Drags"-Kandidatinnen kämpfen um den Sieg. Das Motto der Woche lautet "Divas & Icons". Heidi kann die neue Folge kaum erwarten - und postete auf eine kurzen Vorschau-Clip. Doch darin bekommt Schwager und Kollege ordentlich sein Fett weg...

Olivia Jones: "Queen of Drags"-Gewinnerin enthüllt?

Heidi Klum lästert über Schwager Bill Kaulitz

In dem kurzen Video sitzen Heidi und beim Fitting. Plötzlich kommt Bill aus der Umkleide und präsentiert stolz sein Outfit. "Na, wie findet ihr mich?", sagt er strahlend, als er seine Kombination aus -Top, Federboa und Jogginghose präsentiert. Doch seine Jury-Kollegen sind wenig angetan. "Boooring!", findet Heidi. Und auch Conchita fällt ein knallhartes Urteil: "Das ist viel zu langweilig. Wir brauchen mehr Diva, Darling."

Als Bill wieder in der Umkleide verschwindet, geht das Lästern erst richtig los. "Was ist denn mit dem los? Total unprofessionell", ätzt Heidi. Wenig später wagt Bill den letzten Versuch als Conchita-Lookalike. Zu viel für Heidi. Ihr platzt endgültig der Kragen. "Das geht GAR NICHT!" Hängt der Haussegen bei Familie Klumlitz etwa schief? Natürlich nicht! Der lustige Sketch wurde nur als Teaser für die neue "Queen of Drags"-Folge gedreht. Zwischen Schwager und Schwägerin ist also alles in bester Ordnung!

Ist Bill Kaulitz frisch verliebt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: