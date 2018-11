Heidi Klum: Foto aufgetaucht! Intime Einblicke in ihr Schlafzimmer!

Das ihr Leben gerne via "Social Media" mit ihren Fans teilt, ist definitiv nichts Neues. Ihr neuester Schnappschuss sorgt nun allerdings für besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Heidis Anhänger haben die Möglichkeit, einen ganz privaten Blick in ihr Schlafzimmer zu werfen.

Heidi Klum gewährt Einblick in ihr Schlafzimmer

Via "Instagram" teilt Heidi nun einen sensationellen Schnappschuss mit ihren Fans. Wie es scheint, hat Heidi das Foto aus ihrem Bett aufgenommen und zeigt dabei ihren morgendlichen Ausblick beim Aufwachen. Dazu kommentiert die : "Good morning Los Angeles". Das so ein Foto von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar.

Heidis Fans sind begeistert

Wie unter Heidis Bild deutlich wird, hat sie mit ihrem Foto bei ihren Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Oh ist das schön " sowie "So leben würde ich auch gerne." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob uns Heidi in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!