Heidi Klum: Foto-Beweis! Sie kriegt den Hals nicht voll!

Schönheit hat ihren Preis – es sei denn, man lässt sich all die kleinen und großen -Helferlein einfach frei Haus schicken. So wie Heidi Klum (46)! Die „GNTM“-Chefin präsentiert nämlich seeehr oft schicke Designer- und luxuriöse Beauty-Sets auf ihrem -Profil. Doch für die Produkte muss die Multimillionärin keinen Cent ausgeben, denn: Für Heidi gibt’s all die teuren Klamotten, das Luxus-Make-up und die edlen Duftwässerchen ganz umsonst!

Ein kurzes Unpacking vor laufender Handykamera, garniert mit einem freudigen „Thank you!“ auf Social Media, reicht bei völlig aus, um sich regelmäßig prall gefüllte Pakete von Chiara Ferragni oder Charlotte Tilbury zu sichern. Bei über sieben Millionen Instagram-Abonnenten ist für die Hersteller schließlich jede noch so kleine Erwähnung auf Heidis Account Gold wert…

Heidi Klum schnorrt sich stylish

Klingt unfair? Irgendwie schon, denn ein Superstar wie Heidi Klum hat solche Gratis-Goodies natürlich viel weniger nötig als jemand, der sich am Drogerie-Regal regelmäßig fragen muss, ob die 15-Euro-Mascara diesen Monat noch ins Budget passt… Mit Werbedeals, -Shows und eigenen Kollektionen verdient Heidi sich eine goldene Nase, verfügt über ein geschätztes Gesamtvermögen von rund 75 Millionen Euro. Aber wie es aussieht, sind Gratis-Gaben auch bei einem Kontostand in dieser Höhe stets willkommen…

In der Vergangenheit hat Heidi oft betont, dass ihre Eltern sie zu einer fleißigen Geschäftsfrau erzogen hätten. „Mir wurde zu Hause immer vorgelebt: ‚Wenn du etwas willst, musst du dafür arbeiten!‘“ Doch diesen Leitsatz scheint sie angesichts der vielen Geschenke lieber verdrängt zu haben. Denn ob Heidis kleine Online-Clips tatsächlich unter die Rubrik „Arbeit“ fallen, ist wohl mehr als fraglich…