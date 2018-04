Heidi Klum: Foto mit anderem Mann aufgetaucht! Ist er ihr Neuer?

Huch, was ist denn nur bei Heidi Klum los? Erst kürzlich sorgten noch die Knutsch-Fotos von Heidi und Tokio Hotel Star Tom Kaulizt für reichlich Aufsehen. Jetzt die nächste Sensation! Ein aufgetauchtes Foto zeigt Heidi nun mit einem anderen Mann an ihrer Seite. Kaum verwunderlich also, dass ihre Fans bei diesem Anblick noch mehr als verwirrt sind. Viele fragen sich: Ist er ihr Neuer?

Heidi Klum: Zurück zu Ex-Freund Vito Schnabel!

Heidi Klum: Foto mit anderem Mann

Auf ihrem "Instagram"-Account postete das Top-Model nun ein Foto von sich, welches sie mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite zeigt. Das ihren Fans dabei nur eine Frage durch den Kopf schießt, ist klar. Viele wollen wissen: Ist er der neue Mann in ihrem Leben? Einige gehen dabei sogar so weit, dass sie ihren Unmut über Heidis Fotopartner äußern. Sie sind dabei der Meinung, dass er zu alt für Heidi wäre. Doch wer ist der Unbekannte? Und was wird Tom dazu sagen?

Heidi Klum: Das steckt hinter dem Schnappschuss

Wer bei dem Anblick von Heidi und dem "Fremden" denkt, dass Heidi ihren Tom durch ihren Fotopartner ersetzt hätte, liegt definitiv falsch. Bei dem Mann auf Heidis "Instagram"-Post handelt es sich lediglich um Starfotograf Rankin. Das Verhältnis zwischen Heidi und ihm ist dabei rein freundschaftlich. Heidis Fans können somit unbesorgt sein. Heidi bleibt ihrem Tom vorerst treu. Wann allerdings der nächste Schnappschuss von den beiden auftauchen wird? Wir können gespannt sein...