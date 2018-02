Vorgestern sorgte der Auftritt von Heidi Klum bei der "amfAR"-Gala in New York für jede Menge Aufsehen. Der Grund: Heidi war in Begleitung zweier Germany's Next Topmodel Kandidatinnen unterwegs. Aber nicht nur die Nachwuchsmodels schienen das Interesse der Paparazzi zu erwecken. Auch ein Ring an Heidis Hand gab Rätsel auf...

Heidi Klum: GNTM-Drama! ProSieben zieht eine radikale Konsequenz

Heidi Klum: Beziehungs-Comeback?

Schon seit einigen Wochen wird immer wieder darüber spekuliert, ob es zu einem Liebes-Comeback zwischen Heidi Klum und Ex Vito Schnabel kommen wird. Die beiden gaben letztes Jahr ihr Beziehungs-Aus bekannt. Allerdings tauchten danach immer wieder Fotos auf, die Liebes-Comeback-Gerüchte bestärkten. Nun soll ein Ring an Heidis Hand Klarheit verschaffen.

Heidi Klum: Ist der Ring ein Liebesbeweis?

Bei der "amfAR"-Gala stach vielen Fans ein blauer Cocktailring an Heidis Hand ins Auge. Dass die Model-Mama gerne auffälligen Schmuck trägt, ist den meisten bereits bekannt. An dem blauen Schmuckstück scheint Heidi jedoch besonders zu hängen. Auch an den darauffolgenden Tagen ist Heidi mit dem Ring zu sehen. Verständlich, dass sich ihre Anhänger dadurch nur eine Frage stellen: Ist der Ring ein Geschenk von Vito und bestätigt damit ein Liebes-Comeback? Das Model äußerte sich bis jetzt noch nicht zu den Spekulationen.

Ob der Ring wirklich ein Liebes-Geschenk von Vito ist? Wir können gespannt sein...